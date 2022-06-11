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"Мы уже смирились". Оккупанты признаются, что не надеются вырваться живыми из Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 11:01
"Мы уже смирились". Оккупанты признаются, что не надеются вырваться живыми из Украины Фото: оккупанты признаются, что их бросили на смерть в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты понимают, что их бросили на смерть в Украине. В разговорах с родными они рассказывают, что даже не мечтают вернуться домой живыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре оккупант жалуется матери на руководство. Солдат рассказывает, что уже смирился со своей судьбой и не надеется выбраться из Украины живым.

"В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы - первый-второй. Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, то оттуда не выйдем", - сказал он.

Российский военный добавил, что руководство не будет "выводить" их, поскольку тогда откроется правда о зверствах, которые совершали оккупанты в Украине.

"Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли. Всех давно продали уже. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти отсюда. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут", - пояснил солдат.

Напомним, российские оккупанты вынуждены есть собак, поскольку их командиры продают сухпайки.

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