Окупанти пишаються вбивством поранених українців: нове перехоплення від СБУ
СБУ перехопила чергову розмову російських окупантів. В ній солдат вихваляється тим, як добивав поранених українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.
Війну в Україні окупант називає "вечіркою" в якій він може втілювати в реальність свою хвору фантазію.
"Ну це, я такий думаю - спробувати горло перерізати? Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?" - розповідає окупант дружині.
Дівчина деякий час дивується кровожерливій фантазії чоловіка, однак потім починає сміятися з цього. Військовий, зі свого боку, просить її не розповідати про це нікому.
У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з новим перехопленням розвідки України, російські військові відмовляються виконувати накази керівництва та хочуть звільнятися з армії.
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