Окупанти пишаються вбивством поранених українців: нове перехоплення від СБУ

СБУ перехопила чергову розмову російських окупантів. В ній солдат вихваляється тим, як добивав поранених українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Війну в Україні окупант називає "вечіркою" в якій він може втілювати в реальність свою хвору фантазію.

"Ну це, я такий думаю - спробувати горло перерізати? Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?" - розповідає окупант дружині.

Дівчина деякий час дивується кровожерливій фантазії чоловіка, однак потім починає сміятися з цього. Військовий, зі свого боку, просить її не розповідати про це нікому.

У відео присутня ненормативна лексика!