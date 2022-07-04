Войска РФ форсировали Северский Донец и закрепляются в районе Лисичанска, - Генштаб

Российские войска на Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах Лисичанска и Белогоровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий украинской армии и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины подавили враждебную попытку штурмовых действий. В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы ствольной и реактивной артиллерией вдоль линии соприкосновения, также нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое и в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Клиново и Майорск, успеха не имел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия армии РФ сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.