Війська РФ форсували Сіверський Донець і закріплюються в районі Лисичанська, - Генштаб

Російські війська на Краматорському напрямку після проведення артилерійської підготовки форсували річку Сіверський Донець і закріплюються в районах Лисичанська і Білогорівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. На останньому з території Курської області агресор застосовував артилерію і вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони в районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку угруповання військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій української армії та недопущенні їх переходу в наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни придушили ворожу спробу штурмових дій. З метою порушення системи управління і зв'язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов'янському підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на кордон Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли ствольною та реактивною артилерією вздовж лінії зіткнення, також завдав масованих ракетних ударів в районах населених пунктів Покровське, Берестове та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Клинове та Майорськ, успіху не мав.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії в напрямках населених пунктів Перемога та Мар'їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник чинить систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому і Таврійському основні зусилля армії РФ зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій у районах населених пунктів Іванівка, Потьомкіне та мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалить інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

В рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.