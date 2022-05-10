Оккупанты экономят боеприпасы и обстреливают Юг Украины ракетами советского производства

Российские войска ранее применяли ракеты воздушного базирования современного образца. Однако, сейчас враг ввел режим экономии боезапаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Кроме того, сообщается, что ситуация на Юге Украины остается напряженной, но контролируемой.

Сообщается, что в результате вечерних ракетных ударов по Одесской области разрушен объект туристической инфраструктуры, торговый центр и склады товаров промышленной группы.

Отмечается, что пуск устаревших ракет советского производства превращается в коварное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения, психологическое давление, связанное с содержанием под постоянной угрозой.

Ранее мы сообщали, что вчера, 9 мая, Одесса снова подверглась ракетной атаке.

Также мы писали, что на юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники.

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