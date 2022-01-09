ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шесть нарушений на Донбассе: БПЛА оккупантов пересек линию столкновения

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 09 января 2022 07:50
Шесть нарушений на Донбассе: БПЛА оккупантов пересек линию столкновения Фото: боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских действий военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ с минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы:

  • в сторону Песков;
  • в направлении Богдановки и Крымского;
  • вблизи Станицы Луганской;
  • недалеко от Новомихайловки.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

С начало суток, 9 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним, на утро 8 января зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане