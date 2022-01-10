Окупанти двічі відкривали вогонь у Луганській області: травмовано військового

За минулу добу, 9 січня, окупанти двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. В результаті обстрілів один боєць травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Бойовики вели вогонь по позиціях українських захисників в районі Попасної та Катеринівки в Луганській області.

Попасну окупанти обстрілювали з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів.

У районі Катеринівки обстріли також велися з мінометів 120-го калібру. Крім того, збройні формування Російської Федерації застосовували автоматичні станкові гранатомети й стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також уточнюється, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене "Мінськом".

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі ООС.