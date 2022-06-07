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Оккупанты не достигли успехов под Бахмутом, ситуация в Северодонецке остается неясной, - ISW

Новина українською →
Луганская область, Вторник 07 июня 2022 04:27
Оккупанты не достигли успехов под Бахмутом, ситуация в Северодонецке остается неясной, - ISW Фото: ситуация в Северодонецке остается неясной (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня. Точная ситуация в городе остается неясной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единой оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Контроль над Северодонецком, по всей вероятности, часто меняется.
  • Захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, тогда как силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.
  • Оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
  • Ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на содержании оборонных рубежей к северу от Харькова.
  • Российские оккупационные власти усиливают усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.

Напомним, российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Ранее мы сообщали, командующий армией РФ получил два задания - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

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