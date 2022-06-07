Окупанти не досягли успіхів під Бахмутом, ситуація в Сєвєродонецьку залишається неясною, - ISW
Російські окупанти, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька на 6 червня. Точна ситуація в місті залишається неясною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Щодо контролю в Сєвєродонецьку у аналітиків немає єдиної оцінки, проте вони сходяться на думці про наполегливі бої в місті.
ISW з посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб знизити тиск Росії на південні порти України.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Контроль над Сєвєродонецьком, ймовірно, часто змінюється.
- Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від лиману, досягли незначних досягнень.
- Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північний схід від Бахмута.
- Обмежені і локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.
- Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.
Нагадаємо, російські війська "рівняють із землею" міста і села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.
Раніше ми повідомляли, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.
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