Оккупанты в Донецке впервые объявили призыв на "срочную военную службу"

Так называемая "Донецкая народная республика" впервые объявила призыв на "военную службу" среди жителей оккупированной территории. В незаконные вооруженные формирования набирают мужчин 1994-2003 годов рождения.
Соответствующая информация опубликована на сайте главаря Дениса Пушилина.
Сообщается, что "призывная кампания" продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. В рамках нее в незаконные формирования привлекут мужчин, которые не находятся в запасе. Оккупанты руководствуются своим "законом о воинской обязанности и военной службе".
Предполагается набрать на службу в ряды "народной милиции ДНР" 200 человек из числа призывников на срок шесть месяцев. При этом местным военным комиссариатам поручено организовать своевременную явку призывников на медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий.
Напомним, вчера Российская Федерация начала очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму. Европейский союз уже осудил ее и назвал нарушением международного гуманитарного права.
При этом в Министерстве иностранных дел Украины расценивают незаконную призывную кампанию среди украинцев в Крыму как военное преступление.