Окупанти в Донецьку вперше оголосили призов на "строкову військову службу"

Так звана "Донецька народна республіка" вперше оголосила призов на "військову службу" серед жителів окупованої території. Незаконні збройні формування набирають чоловіків 1994-2003 років народження.
Відповідна інформація опубліковано на сайті ватажка Дениса Пушиліна.
Повідомляється, що "призовна кампанія" триватиме з 1 квітня по 15 липня 2021 року. В рамках неї до незаконних формувань залучать чоловіків, які не перебувають в запасі. Окупанти керуються своїм "законом про військовий обов'язок і військову службу".
Передбачається набрати на службу до лав "народної міліції ДНР" 200 осіб з числа призовників на термін шість місяців. При цьому місцевим військовим комісаріатам доручено організувати своєчасну явку призовників на медичне обстеження та засідання призовних комісій.
Нагадаємо, вчора Російська Федерація почала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Європейський союз засудив її та назвав порушенням міжнародного гуманітарного права.
При цьому в Міністерстві закордонних справ України розцінюють незаконну призовну кампанію серед українців в Криму як військовий злочин.