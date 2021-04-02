Окупанти в Донецьку вперше оголосили призов на "строкову військову службу"

Повідомляється, що "призовна кампанія" триватиме з 1 квітня по 15 липня 2021 року. В рамках неї до незаконних формувань залучать чоловіків, які не перебувають в запасі. Окупанти керуються своїм "законом про військовий обов'язок і військову службу".

Передбачається набрати на службу до лав "народної міліції ДНР" 200 осіб з числа призовників на термін шість місяців. При цьому місцевим військовим комісаріатам доручено організувати своєчасну явку призовників на медичне обстеження та засідання призовних комісій.