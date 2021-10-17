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Оккупанты в Донецке устроили "пикет" и заблокировали отель с наблюдателями ОБСЕ

Автор: Артур Родивилов

Оккупационная администрация в Донецке устроила перед гостиницей, где проживают члены СММ ОБСЕ, "акцию протеста". "Пикет" препятствовал передвижению наблюдателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, в центральной части неподконтрольного правительству Донецка Миссия фиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин.

Отмечается, что некоторые из этих молодых людей держали транспаранты и "выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".

Согласно отчету, примерно в 18:30 наблюдатели зафиксировали, как участники массового собрания устанавливали перед отелем 22 палатки, а также биотуалеты.

"В течение дня участники собрания организовано сменяли друг друга. СММ констатировала спокойную ситуацию. 16 октября акция протеста продолжилась", - отмечается в отчете.

Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал блокирование миссии ОБСЕ на российской границе разрушительным ударом по минским договоренностям.

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