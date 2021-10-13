Разрушительный удар по "Минску": Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование Россией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. По его словам, РФ таким образом пытается нанести разрушительный удар по минским договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по минским договоренностям, демонстрирует, что она пренебрегает логикой этих соглашений и процесса урегулирования", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована только в движении вперед, в мирном урегулировании.

"Нам нужно предпринять такие шаги, которые приведут не к эскалации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот к уступкам со стороны РФ, для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил Кулеба.