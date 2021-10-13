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Разрушительный удар по "Минску": Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ на Донбассе

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Киев, Среда 13 октября 2021 11:17
Разрушительный удар по "Минску": Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ на Донбассе Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование Россией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. По его словам, РФ таким образом пытается нанести разрушительный удар по минским договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по минским договоренностям, демонстрирует, что она пренебрегает логикой этих соглашений и процесса урегулирования", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована только в движении вперед, в мирном урегулировании.

"Нам нужно предпринять такие шаги, которые приведут не к эскалации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот к уступкам со стороны РФ, для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил Кулеба.

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ОБСЕ МИД Украины Донбасс Дмитрий Кулеба
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