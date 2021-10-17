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Окупанти в Донецьку влаштували "пікет" і заблокували готель зі спостерігачами ОБСЄ

Автор: Артур Родивилов

Окупаційна адміністрація в Донецьку влаштувала перед готелем, де проживають члени СММ ОБСЄ, "акцію протесту". "Пікет" перешкоджав пересуванню спостерігачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

З ранку 15 жовтня перед готелем, в якому проживають члени СММ, в центральній частині непідконтрольного уряду Донецька місія фіксувала масові збори за участю 50-100 осіб, переважно молодих чоловіків.

Відзначається, що деякі з цих молодих людей тримали транспаранти та "висловлювали критику щодо діяльності СММ, особливо щодо подій, які відбулися 13 жовтня на ділянці розведення в районі Золотого, коли члена збройних формувань, як повідомлялося, затримали Збройні сили України".

Згідно зі звітом, приблизно о 18:30 спостерігачі зафіксували, як учасники масових зборів встановлювали перед готелем 22 намети, а також біотуалети.

"Протягом дня учасники зборів організовано змінювали один одного. СММ констатувала спокійну ситуацію. 16 жовтня акція протесту продовжилася", - наголошується у звіті.

Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав блокування місії ОБСЄ на російському кордоні руйнівним ударом по мінським домовленостям.

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