Окупанти в Донецьку влаштували "пікет" і заблокували готель зі спостерігачами ОБСЄ

З ранку 15 жовтня перед готелем, в якому проживають члени СММ, в центральній частині непідконтрольного уряду Донецька місія фіксувала масові збори за участю 50-100 осіб, переважно молодих чоловіків.

Відзначається, що деякі з цих молодих людей тримали транспаранти та "висловлювали критику щодо діяльності СММ, особливо щодо подій, які відбулися 13 жовтня на ділянці розведення в районі Золотого, коли члена збройних формувань, як повідомлялося, затримали Збройні сили України".

Згідно зі звітом, приблизно о 18:30 спостерігачі зафіксували, як учасники масових зборів встановлювали перед готелем 22 намети, а також біотуалети.

"Протягом дня учасники зборів організовано змінювали один одного. СММ констатувала спокійну ситуацію. 16 жовтня акція протесту продовжилася", - наголошується у звіті.

Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".