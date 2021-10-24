Оккупанты в Донецке снимают блокаду миссии ОБСЕ

Оккупационные власти в Донецке снимают блокаду Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С территории гостиницы Park Inn уберут палаточный городок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что оккупационная администрация Донецка решила свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина - рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина. Также представители оккупационной власти заявили, что вопросом задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка будет заниматься МИД Российской Федерации.