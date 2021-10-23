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Россия заинтересована в присутствии "послушной" миссии ОБСЕ на Донбассе, - Гармаш

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Киев, Суббота 23 октября 2021 19:19
Россия заинтересована в присутствии "послушной" миссии ОБСЕ на Донбассе, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Блокада работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ оккупационными властями на Донбассе связана со стремлением России оказать давление на организацию. Москва хочет, чтобы она стала более лояльной и пророссийской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша на телеканале "Дом".

"ОБСЕ является посредником в переговорах между Россией и Украиной. Поэтому, я думаю, что они заинтересованы в том чтобы ОБСЕ там была, но чтобы она была послушной и отражала их позицию в отчетах", - сказал Гармаш.

По его словам, акции возле гостиницы, где находится миссия ОБСЕ, устраиваются не для того, чтобы Украина отпустила задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка. ОБСЕ, уточнил Гармаш, не имеет механизма влияния на украинскую правоохранительную систему и не может оказать влияния на эту ситуацию.

"И это все прекрасно понимают и в Москве, и в Донецке, и Луганске. Исходя из этого, им важен ни Косяк, ни его освобождение, а именно проведение вот этих акций. Им важен повод для блокирования, чтобы ОБСЕ стала более лояльной и заняла более пророссийскую позицию", - добавил он.

Напомним, в начале недели оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке после того, как наблюдателей некоторое время не выпускали из гостиницы.

Отметим, ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за так называемых "акций протеста" в связи с тем, что украинская сторона задержала боевика "ЛНР" Андрея Косяка.

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Россия заинтересована в присутствии "послушной" миссии ОБСЕ на Донбассе, - Гармаш
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