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Окупанти в Донецьку знімають блокаду місії ОБСЄ

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Донецьк, Неділя 24 жовтня 2021 09:46
Окупанти в Донецьку знімають блокаду місії ОБСЄ Фото: спостерігач ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Олександр Мороз

Окупаційна влада в Донецьку знімає блокаду Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З території готелю Park Inn приберуть наметове містечко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що окупаційна адміністрація Донецька вирішила згорнути наметове містечко біля готелю Park Inn, в якій розташовується штаб-квартира спостерігачів СММ ОБСЄ, і "перенести акцію в соціальні мережі". Причина - зростання захворюваності COVID-19 і посилення карантину.

Також представники окупаційної влади заявили, що питанням затриманого бойовика "ЛНР" Андрія Косяка буде займатися МЗС Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що блокада спостерігачів пов'язана з тим, що Росія намагається тиснути на місію ОБСЄ.

Блокада в Донецьку почалася під формальним приводом домогтися звільнення бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який був затриманий українською стороною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до нього. Примітно, що Київ декларує нібито невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованого Донбасу. Відомо, що Косяк отримав його тільки в 2020 році.

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