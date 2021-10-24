Окупанти в Донецьку знімають блокаду місії ОБСЄ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Також представники окупаційної влади заявили, що питанням затриманого бойовика "ЛНР" Андрія Косяка буде займатися МЗС Російської Федерації.

Повідомляється, що окупаційна адміністрація Донецька вирішила згорнути наметове містечко біля готелю Park Inn, в якій розташовується штаб-квартира спостерігачів СММ ОБСЄ, і "перенести акцію в соціальні мережі". Причина - зростання захворюваності COVID-19 і посилення карантину.

Нагадаємо, раніше представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що блокада спостерігачів пов'язана з тим, що Росія намагається тиснути на місію ОБСЄ.

Блокада в Донецьку почалася під формальним приводом домогтися звільнення бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який був затриманий українською стороною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до нього. Примітно, що Київ декларує нібито невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованого Донбасу. Відомо, що Косяк отримав його тільки в 2020 році.