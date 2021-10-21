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Оккупанты в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ

Автор: Артем Горовенко

Оккупационная власть в Донецке ослабила блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Она продолжается в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ОБСЕ Хельги Шмид.

"Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке", - отметила Шмид.

Она также подчеркнула, что неограниченный доступ СММ очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.

Напомним, в начале недели оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке после того, как наблюдателей некоторое время не выпускали из гостиницы.

Также сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за так называемых "акций протеста" в связи с тем, что украинская сторона задержала боевика "ЛНР" Андрея Косяка.

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