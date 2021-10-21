Оккупанты в Донецке ослабили блокаду миссии ОБСЕ

Оккупационная власть в Донецке ослабила блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Она продолжается в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ОБСЕ Хельги Шмид.
"Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке", - отметила Шмид.
Она также подчеркнула, что неограниченный доступ СММ очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.
Напомним, в начале недели оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке после того, как наблюдателей некоторое время не выпускали из гостиницы.
Также сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за так называемых "акций протеста" в связи с тем, что украинская сторона задержала боевика "ЛНР" Андрея Косяка.