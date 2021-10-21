Окупанти в Донецьку послабили блокаду місії ОБСЄ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ОБСЄ Хельги Шмід.

Вона також підкреслила, що необмежений доступ СММ дуже важливий для виконання її мандата на окупованих територіях.

Нагадаємо, на початку тижня окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці після того, як спостерігачів деякий час не випускали з готелю.

Також повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через так звані "акції протесту "у зв'язку з тим, що українська сторона затримала бойовика "ЛНР" Андрія Косяка.