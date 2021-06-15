UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты в Донбассе агитируют подростков участвовать в выборах в Госдуму РФ, - разведка

Автор: РБК-Украина

Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты приняли решение активизировать агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ. Под видом рекламы, оккупанты продолжают навязывают антиукраинские настроения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как уточняет министерство, пророссийские боевики ввели активную пропаганду среди местных подростков, которые к началу осени текущего года станут совершеннолетними.

"Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдуму РФ", - пишет пресс-служба.

Напомним, что оккупационная власть в отдельных районах Донбасса приняла решение сократить значительное количество учебных заведений в текущем году.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, как российские оккупанты блокируют выезд более чем 60 тысячам ученикам 9 и 11 классов на подконтрольную Украине территорию.

Также, уже стало известно, как абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассразведкаоккупацияагитация