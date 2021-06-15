Оккупанты в Донбассе агитируют подростков участвовать в выборах в Госдуму РФ, - разведка

Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты приняли решение активизировать агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ. Под видом рекламы, оккупанты продолжают навязывают антиукраинские настроения на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как уточняет министерство, пророссийские боевики ввели активную пропаганду среди местных подростков, которые к началу осени текущего года станут совершеннолетними.
"Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдуму РФ", - пишет пресс-служба.
Напомним, что оккупационная власть в отдельных районах Донбасса приняла решение сократить значительное количество учебных заведений в текущем году.
В частности, РБК-Украина рассказывало о том, как российские оккупанты блокируют выезд более чем 60 тысячам ученикам 9 и 11 классов на подконтрольную Украине территорию.
Также, уже стало известно, как абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.