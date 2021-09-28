UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию, - ГУР

Автор: Юлия Бойко

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей развернули масштабную призывную кампанию на военную службу. Новых боевиков пытаются набрать среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что в оккупационных СМИ увеличились объемы рекламы контрактной службы, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

"В то же время для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах соединений и частей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в оккупированном Крыму с 2015 года призвала на службу в российской армии порядка 28 000 тысяч крымчан.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДНР