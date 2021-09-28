Оккупанты на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что в оккупационных СМИ увеличились объемы рекламы контрактной службы, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

"В то же время для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах соединений и частей", - говорится в сообщении.