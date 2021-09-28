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Окупанти на Донбасі розгорнули масштабну призовну кампанію, - ГУР

Автор: Юлія Бойко

Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей розгорнули масштабну призовну кампанію на військову службу. Нових бойовиків намагаються набрати серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що в окупаційних ЗМІ збільшилися обсяги реклами контрактної служби, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи в з'єднаннях і частинах противника і в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

"В той же час для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких закінчується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що засвідчують особу, в тому числі вже оформлені російські паспорти, які зберігаються в штабах з'єднань і частин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в окупованому Криму з 2015 року призвала на службу в російській армії близько 28 000 тисяч кримчан.

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