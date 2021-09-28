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Оккупанты на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию, - ГУР

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Донбасс, Вторник 28 сентября 2021 14:55
Оккупанты на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию, - ГУР Фото: оккупанты вербуют жителей ОРДЛО на военную службу (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей развернули масштабную призывную кампанию на военную службу. Новых боевиков пытаются набрать среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что в оккупационных СМИ увеличились объемы рекламы контрактной службы, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

"В то же время для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах соединений и частей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в оккупированном Крыму с 2015 года призвала на службу в российской армии порядка 28 000 тысяч крымчан.

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