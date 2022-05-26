Оккупанты на Донбассе рассказали, когда будет "референдум" о присоединении к РФ

Так называемый "референдум" о присоединении Донецкой и Луганской областей к Российской Федерации может пройти только после полного захвата Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главаря "ДНР" Дениса Пушилина для "РИА Новости" .

"Итоги такого "референдума" вполне очевидны и они вполне понятны. Но подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно, когда мы выйдем на границы Донецкой и Луганской "народных республик". Всему свое время", - заявил он.

Напомним, ранее российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле писало, что "референдумы" о присоединении к России территорий Херсонской областей и Донбасса могут пройти 11 сентября 2022 года.

Причем по данным того же издания, не исключен вариант, что будет и голосование о "слиянии" Беларуси с Россией.

До этого участник российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, что на Донбассе ожидаются "знаковые события".

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