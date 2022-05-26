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Окупанти на Донбасі розповіли, коли буде "референдум" про приєднання до РФ

Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Так званий "референдум" про приєднання Донецької та Луганської областей до Російської Федерації може пройти тільки після повного захоплення Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна для "РИА Новости".

"Підсумки такого "референдуму" цілком очевидні і вони цілком зрозумілі. Але підходити до нього вже в практичній площині буде доцільно, коли ми вийдемо на кордони Донецької та Луганської "народних республік". Всьому свій час", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі писало, що "референдуми" про приєднання до Росії територій Херсонської областей та Донбасу можуть пройти 11 вересня 2022 року.

Причому за даними того ж видання, не виключений варіант, що буде і голосування про "злиття" Білорусі з Росією.

До цього учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події".

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