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Окупанти на Донбасі застосували міномети, двоє військових поранені

Донбас, Вівторок 22 грудня 2020 07:57
Окупанти на Донбасі застосували міномети, двоє військових поранені
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

З початку 21 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Золотого-4 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік від Луганського і Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу ворожих двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу Південного. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу і надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров'я - задовільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов'ї окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

З початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 20 грудня бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області в полон до проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.

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