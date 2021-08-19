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Оккупанты на Донбассе объявили военные сборы. Мобилизуют тысячу боевиков

Автор: РБК-Украина

Оккупационный власти так называемой "Луганской народной республики" накануне Дня независимости Украины проведут военные сборы. Для этого мобилизуют тысячу боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник поручил вооруженным формированием провести военные сборы с участием тысячи резервистов.

Также сообщается, что сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призывают людей, которые приписаны в состав резервных формирований.

Напомним, по данным украинской разведки, российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе и минируют местность, в результате чего боевики подрываются на собственных минах.

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ДонбассЛНР