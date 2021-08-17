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Боевики на Донбассе стягивают военную технику и минируют территории, - разведка

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Донбасс, Вторник 17 августа 2021 13:53
Боевики на Донбассе стягивают военную технику и минируют территории, - разведка Фото: боевики на Донбассе стягивают военную технику и минируют территории (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе и осуществляют минирование местности. В результате чего боевики подорвались на собственных минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечено, что недавно в Россию прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами.

Кроме этого, в течение прошлой недели осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными Конвенциями.

Указано, что минно-взрывные устройства устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

Однако, как отмечают в разведке, интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, сегодня боевики нарушили режим "тишины" на Донбассе, в результате вражеского обстрела один из украинских военных получил ранения.

Добавим, стало известно имя украинского военнослужащего, который погиб вчера на Донбассе.

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