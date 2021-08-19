Окупанти на Донбасі оголосили військові збори. Мобілізують тисячу бойовиків

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" напередодні Дня незалежності України проведе військові збори. Для цього мобілізують тисячу бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник доручив збройним формуванням провести військові збори за участю тисячі резервістів.
Також повідомляється, що збори будуть проходити з 23 по 27 серпня. На них призовуть людей, які приписані до складу резервних формувань.
Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі і мінують місцевість, в результаті чого бойовики підриваються на власних мінах.