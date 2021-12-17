Оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции, - разведка

"Командование ВС РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По информации разведки, противник размещает дополнительные средства огневого поражения (танки, минометы, 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки) с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

"При этом, оккупанты обустраивают огневые позиции, склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения", - указывать в разведке.

Кроме этого, войсками РФ постоянно проводятся уточнения целей артиллерийскими и минометными расчетами для поражения объектов на позициях Объединенных сил.

"Из-за отсутствия среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях достаточного количества подготовленных кадров командование оккупационных войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками из РФ", - добавляют в пресс-службе.