Окупанти на Донбасі облаштовують нові вогневі позиції, - розвідка

"Командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до застосування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, противник розміщує додаткові засоби вогневого ураження (танки, міномети, 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки) з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

"При цьому, окупанти облаштовують вогневі позиції, склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у межах населених пунктів, наближених до лінії зіткнення", - зазначати у розвідці.

Крім цього, військами РФ постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об’єктів на позиціях об’єднаних сил.

"Через відсутність серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях достатньої кількості підготовлених кадрів командування окупаційних військ комплектує артилерійські та мінометні підрозділи найманцями з РФ", - додають у прес-службі.