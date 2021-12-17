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Окупанти на Донбасі облаштовують нові вогневі позиції, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська обладнують нові основні та запасні вогневі позиції біля лінії розмежування на Донбасі. Крім цього бойовики озброюються важкою технікою: танками, мінометами та гаубицями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Мініоборони.

"Командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до застосування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, противник розміщує додаткові засоби вогневого ураження (танки, міномети, 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки) з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

"При цьому, окупанти облаштовують вогневі позиції, склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у межах населених пунктів, наближених до лінії зіткнення", - зазначати у розвідці.

Крім цього, військами РФ постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об’єктів на позиціях об’єднаних сил.

"Через відсутність серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях достатньої кількості підготовлених кадрів командування окупаційних військ комплектує артилерійські та мінометні підрозділи найманцями з РФ", - додають у прес-службі.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 грудня бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових п'ять разів. В результаті один боєць загинув, ще один отримав поранення.

Додамо, ОБСЄ нарахувала 335 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За даними Місії, бойовики влаштували масові військові навчання в Луганській та Донецькій області.

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