Девять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики применили артиллерию возле Водяного
В среду, 15 декабря, вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 5 из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, возле Первомайского боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в направлении Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов - из минометов калибра 82 мм.
В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм.
Возле Причепиловки противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Новолуганского – из стрелкового оружия.
Около Пивденного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь. С начала суток зафиксировано одно нарушение. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Напомним,14 декабря боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранения украинский военный.