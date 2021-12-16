Девять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики применили артиллерию возле Водяного

В среду, 15 декабря, вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 5 из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

В частности, возле Первомайского боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в направлении Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов - из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм.

Возле Причепиловки противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Новолуганского – из стрелкового оружия.

Около Пивденного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь. С начала суток зафиксировано одно нарушение. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.