Оккупанты на Донбассе несут небоевые потери во время перемирия

На Донбассе от начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который ввели 27 июля, боевики продолжают нести потери личного состава. Все они небоевые.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным разведки Объединенных сил, от 27 июля 21 боевик на Донбассе погиб и 29 получили ранения не по вине украинских бойцов. Потери оккупантов связаны с подрывами на собственных взрывных устройствах, самоубийствами, передозировкой наркотиками и алкоголем.

В ведомстве отмечают, что морально психологическое состояние в подразделениях вооруженных формирований РФ крайне низкое. Также там наблюдаются неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

По утверждению разведки, оккупанты хотят привлечь мирных мужчин к контрактной службе, но безуспешно.

"Агитационная кампания и призывы идти служить в войска псевдореспублик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - говорится в сообщении.

Боевики проведут осенний призыв граждан на срочную службу, где планируют набрать 10 тысяч новобранцев.

Напомним, на Донбассе 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.