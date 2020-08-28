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Окупанти на Донбасі несуть небойові втрати під час перемир'я

Автор: Андрій Козловський

На Донбасі від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який запровадили 27 липня, бойовики продовжують нести втрати особового складу. Всі вони небойові.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, від 27 липня 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень не з вини українських бійців. Втрати окупантів пов'язані з підривами на власних вибухових пристроях, самогубствами, передозуванням наркотиками та алкоголем.

У відомстві зазначають, що морально психологічний стан у підрозділах збройних формувань РФ вкрай низький. Також там спостерігаються нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби.

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За твердженням розвідки, окупанти хочуть залучити мирних чоловіків до контрактної служби, але безуспішно.

"Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - йдеться у повідомленні.

Бойовики проведуть осінній призов громадян на строкову службу, де планують набрати 10 тисяч новобранців.

Нагадаємо, на Донбасі 27 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

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