Оккупанты на Донбассе на лето отменили комендантский час по выходным

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) отменила комендантский час по выходным. Пока комендантский час отменен на летний период.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что действие комендантского часа приостанавливается еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября

Отметим, комендантский час в ОРДО действует с 23:00 до 05:00.