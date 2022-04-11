Оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия. Движение перекрыто: где именно

"Около 01:00 российские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия. Боеприпасы на таймере и могут взорваться в любой момент. Сейчас спасатели и полиция оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование", - говорится в сообщении.

Как информируют журналисты с места событий, за пол часа пребывания на месте они услышали по меньшей мере три взрыва.

"Снаряды взрываются хаотично, однако люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом проспекте Александровском", - рассказали в СМИ.

Напомним, вчера город Балаклея Харьковской области попал под вражеский обстрел. Среди погибших, в частности, ребенок.

Добавим, по данным Генштаба РФ может снова попытаться захватить Харьков. Есть вероятность активизации боевых действий за город.

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