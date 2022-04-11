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Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії. Рух перекрито: де саме

Фото: окупанти дистанційно закинули в Харків міни сповільненої дії (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через що проспект Олександрівський перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Близько 01:00 російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути у будь-яку мить. Зараз рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування", - йдеться в повідомленні.

Як інформують журналісти з місця подій, за пів години перебування на місці вони почули щонайменше три вибухи.

"Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському", - розповіли в ЗМІ.

Нагадаємо, вчора місто Балаклія Харківської області потрапило під ворожий обстріл. Серед загиблих, зокрема, дитина.

Додамо, за даними Генштабу РФ може знову спробувати захопити Харків. Є ймовірність активізації бойових дій за місто.

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ХарківВійна Росії проти України