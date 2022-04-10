ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Балаклее под обстрелом российских оккупантов погиб ребенок

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 10 апреля 2022 19:51
В Балаклее под обстрелом российских оккупантов погиб ребенок Фото: Балаклея в мирное время (facebook.com/balakleyamer)
Автор: Антон Федорцив

Город Балаклея в Харьковской области попал под вражеский обстрел. Среди погибших, в частности, ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

Изюмская райгосадминистрация подтвердила факт обстрела города. Пока точной информации о количестве жертв атаки российских оккупантов на Балаклею нет.

"По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы", – говорится в сообщении.

Штаб обороны Харьковской области пообещал прокомментировать обстрел Балаклеи позже. Войска РФ вошли в город несколько недель назад, а городской голова сбежал в Россию.

К слову, Донецкая ОВА назвала количество жертв ракетного удара по вокзалу Краматорска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Балаклея Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну