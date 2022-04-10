В Балаклее под обстрелом российских оккупантов погиб ребенок
Город Балаклея в Харьковской области попал под вражеский обстрел. Среди погибших, в частности, ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".
Изюмская райгосадминистрация подтвердила факт обстрела города. Пока точной информации о количестве жертв атаки российских оккупантов на Балаклею нет.
"По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы", – говорится в сообщении.
Штаб обороны Харьковской области пообещал прокомментировать обстрел Балаклеи позже. Войска РФ вошли в город несколько недель назад, а городской голова сбежал в Россию.
К слову, Донецкая ОВА назвала количество жертв ракетного удара по вокзалу Краматорска.
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