В Балаклее под обстрелом российских оккупантов погиб ребенок

Город Балаклея в Харьковской области попал под вражеский обстрел. Среди погибших, в частности, ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков" .

Изюмская райгосадминистрация подтвердила факт обстрела города. Пока точной информации о количестве жертв атаки российских оккупантов на Балаклею нет.

"По информации РГА, речь идет о трех или четырех людях. По предварительным данным, погиб малолетний ребенок, в возрасте начальной школы", – говорится в сообщении.

Штаб обороны Харьковской области пообещал прокомментировать обстрел Балаклеи позже. Войска РФ вошли в город несколько недель назад, а городской голова сбежал в Россию.