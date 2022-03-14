UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты держат похищенного мэра Мелитополя в Луганске, - глава ОГА

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты держат похищенного мера Мелитополя Ивана Федорова в захваченном Луганске. О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха.

"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске", - написал в своем Telegram Старух.

По его словам, оккупанты инкриминируют Федорову дело о "терроризме".

Глава ОГА добавил, что мэр Днепрорудного Евгений Матвеев тоже находится в плену оккупантов. Однако его судьба пока не известна.

Напомним, российские оккупанты похитили Ивана Федорова 11 марта. Конференция мэров США потребовала немедленно его освободить.

Отметим, 13 марта стало известно о похищении российскими оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против УкраиныЛуганск