Окупанти тримають викраденого мера Мелітополя в Луганську, - голова ОДА

Російські окупанти тримають викраденого мера Мелітополя Івана Федорова у захопленому Луганську. Про долю міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва поки немає інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха .

Голова ОДА додав, що мер Дніпрорудного Євген Матвєєв теж перебуває в полоні окупантів. Однак його доля поки не відома.

За його словами, окупанти інкримінують Федорову справу про"тероризм".

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров знаходиться в окупованому Луганську", - написав у своєму Telegram Старух.

Нагадаємо, російські окупанти викрали Івана Федорова 11 березня. Конференція мерів США зажадала негайно його звільнити.

Зазначимо, 13 березня стало відомо про викрадення російськими окупантами мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

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