Мэры США требуют освободить похищенного оккупантами городского голову Мелитополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Конференции американских мэров.

"Мэры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он был жестоко схвачен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невообразимым варварством со стороны российских войск", - отмечается в заявлении.

В организации подчеркнули, что терроризм нельзя терпеть и призвали международное сообщество сделать все необходимое для освобождения Федорова. Мэры американских городов выразили поддержку Украине в противостоянии с Россией. Они также заявили, что восхищены мужеством украинцев и лидеров страны.

Конференция мэров США - это беспартийная организация. Объединяет руководителей городов с населением от 30 тысяч человек. В нее входит более 1,4 тысячи населенных пунктов.