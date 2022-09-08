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Оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины (фото)

Фото: Оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты за последний месяц похитили и удерживают в подвалах 7 гражданских из оккупированной общины в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной общины.

В настоящее время в подвалах оккупантов находятся семеро жителей Каховской общины:

  • Чистяков Александр - с 10.08;
  • Панчук Валерий - с 22.08;
  • Середин Владимир - с 25.08;
  • Михович Андрей - с 25.08;
  • Панчук Юрий - с 28.08;
  • Серов Виталий - с 31.08;
  • Гончарова Ирина - с 06.09;
  • Ступин Владимир - с 06.09;

"Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших отцов, мужей, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. Не молчите!",- говорится в публикации.

Напомним, что оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке.

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