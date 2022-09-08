Оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины (фото)

Российские оккупанты за последний месяц похитили и удерживают в подвалах 7 гражданских из оккупированной общины в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной общины.
В настоящее время в подвалах оккупантов находятся семеро жителей Каховской общины:
"Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших отцов, мужей, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. Не молчите!",- говорится в публикации.
Напомним, что оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке.
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