Окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади (фото)

Російські окупанти за останній місяць викрали та утримують у підвалах 7 цивільних з окупованої громади у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.
На даний час в підвалах окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади:
"Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. Не мовчіть!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці.
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