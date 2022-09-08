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Окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади (фото)

Фото: Окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти за останній місяць викрали та утримують у підвалах 7 цивільних з окупованої громади у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.

На даний час в підвалах окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади:

  • Чистяков Олександр - з 10.08;
  • Панчук Валерій - з 22.08;
  • Середин Володимир - з 25.08;
  • Міхович Андрій - з 25.08;
  • Панчук Юрій - з 28.08;
  • Сєров Віталій - з 31.08;
  • Гончарова Ірина - з 06.09;
  • Ступін Володимир - з 06.09;

"Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. Не мовчіть!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці.

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