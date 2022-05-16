Оккупанты держат 3 тысячи мариупольцев в фильтрационной тюрьме в Оленевке. Ветеранов АТО везут в "Изоляцию", - мэрия

"В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится не менее 3 тысяч мариупольцев только потому, что у них активная проукраинская позиция", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, в настоящее время по всему Мариупольскому району и городу в частности рашисты "усиливают репрессивную машину".

"Оккупанты активно ищут людей, которые имеют удостоверение участника боевых действий с 2014 года, и их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в печально известную "Изоляцию"", - отметил советник мэра.

Он констатировал, что в Мариуполе из-за жестких репрессий захватчиков "не та ситуация, чтобы было организовано движение сопротивления", как в занятых войсками РФ Мелитополе и Херсоне.