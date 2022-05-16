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Оккупанты держат 3 тысячи мариупольцев в фильтрационной тюрьме в Оленевке. Ветеранов АТО везут в "Изоляцию", - мэрия

Фото: российские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты удерживают как минимум 3 тысячи жителей Мариуполя из-за их проукраинских взглядов и позиции в фильтрационной тюрьме в поселке Оленевка Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится не менее 3 тысяч мариупольцев только потому, что у них активная проукраинская позиция", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, в настоящее время по всему Мариупольскому району и городу в частности рашисты "усиливают репрессивную машину".

"Оккупанты активно ищут людей, которые имеют удостоверение участника боевых действий с 2014 года, и их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в печально известную "Изоляцию"", - отметил советник мэра.

Он констатировал, что в Мариуполе из-за жестких репрессий захватчиков "не та ситуация, чтобы было организовано движение сопротивления", как в занятых войсками РФ Мелитополе и Херсоне.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе значительно повысился уровень смертности. Умирают не только пенсионеры, но и люди среднего возраста.

Также мы писали о том, что российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение, однако из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

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