Оккупанты депортировали 45 тысяч мирных граждан, - Верещук

"Россия официально заявляет, что там чуть ли не сотни тысяч уехали. По нашим данным, на самом деле вывезены, фактически депортированы, около 45 тысяч с мариупольского направления", – отметила Верещук.

По ее словам, есть случаи депортации жителей Киевской области. Также известно, что Россия устраивает фильтрационные лагеря в Донецке и Луганске.

Министр добавила, что отследить путь перемещения депортированных людей сложно. Однако она призвала украинцев обращаться в ближайшее консульство или звонить на номер 1648.

"Мы распространили информацию, что им делать. Надо обратиться в ближайшее консульство, если есть связь – набрать на короткий номер 1648, любым способом сообщите где вы, чтобы мы боролись индивидуально за каждого. Потом мы пишем официальный запрос и требуем, чтобы Красный Крест и все, кто могут, туда добрались. Тогда Россия уже не имеет выхода, должна объяснять, где человек и что с ним", – подчеркнула вице-премьер.