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Окупанти депортували 45 тисяч мирних громадян, - Верещук

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Російські окупанти з початку війни насильно вивезли близько 45 тисяч громадян України. Більшість депортовані з маріупольського напрямку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Росія офіційно заявляє, що там мало не сотні тисяч поїхали. За нашими даними, насправді вивезені, фактично депортовані, близько 45 тисяч з маріупольського напрямку", - зазначила Верещук.

За її словами, є випадки депортації жителів Київської області. Також відомо, що Росія влаштовує фільтраційні табори в Донецьку і Луганську.

Міністр додала, що відстежити шлях переміщення депортованих людей складно. Однак вона закликала українців звертатися до найближчого консульства або телефонувати на номер 1648.

"Ми поширили інформацію, що їм робити. Треба звернутися до найближчого консульства, якщо є зв'язок - набрати на короткий номер 1648, будь-яким способом повідомте де ви, щоб ми боролися індивідуально за кожного. Потім ми пишемо офіційний запит і вимагаємо, щоб Червоний Хрест і всі, хто можуть, туди дісталися. Тоді Росія вже не має виходу, повинна пояснювати, де людина і що з нею", – підкреслила віце-прем'єр.

Нагадавємо, російські окупанти викрали 14 тонн гуманітарного вантажу, який прямував до Мелітополя.

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Російська ФедераціяІрина ВерещукВійна Росії проти України