Боевики расширили воздушную разведку в украинском тылу, - ГУР

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На Донбассе боевики усилили меры по нагнетанию напряженности

Пророссийские боевики на Донбассе расширили воздушную разведку в украинском тылу. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В частности, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усилило меры по провокации обострения ситуации вдоль линии соприкосновения.

"Противником расширяются масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. При этом, увеличена интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую и возросло количество провокационных и хаотических обстрелов в сторону позиций Объединенных сил", - добавил Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия Европейского союза изучит возможность запрета на въезд в ЕС жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами.

Ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уходит с должности уполномоченного по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.