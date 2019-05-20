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На Донбассе от начала суток ранили украинского военного

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 13:30
На Донбассе от начала суток ранили украинского военного
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Боевики провели три обстрела из гранатометов и стрелкового оружия

На Донбассе от начала суток понедельника, 21 мая, в результате обстрелов со стороны боевиков получил ранение один военный операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС зафиксировано три вражеских обстрела российско - оккупационные войска применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Под вражеский огонь уже сегодня попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Гнутового, Водяного и Старогнатовки. Огонь противником велся с направления н.п. Пикузы, Новоласпа и Ужовка", - отметили в Минобороны.

Также добавили, что в одном из случаев украинские военные были вынуждены применить в ответ стрелковое оружие.

"По предварительной информации, от начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - сообщили в пресс-службе.

На Донбассе от начала суток ранили украинского военного

Напомним, за прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный.

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Темы: Новости ООС
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