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Окупанти грошима заохочують бойовиків Донбасу оформлювати громадянство РФ, - розвідка

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 13:53
Окупанти грошима заохочують бойовиків Донбасу оформлювати громадянство РФ, - розвідка
Ілюстративне фото (twitter.com/VersiaRu)

При цьому затримують зарплати рядовим та сержантам, які приїхали з РФ

На Донбасі російські офіцери розповсюджують інформацію про можливе підвищення зарплат бойовикам із числа місцевого наседення у разі прийняття їх у громадянство Російської Федерації. Як інформує РБК-Україна, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому, як вказує розвідка, грошове забезпечення сержантському й рядовому складу російських військових постійно затримується та не виплачується у повному обсязі.

"Зазначене призводить до зростання протестних настроїв серед особового складу. Так, в окремих передових підрозділах противника більше третини особового складу виявили бажання достроково звільнитись з військової служби, зросла кількість випадків самовільного залишення місць служби та дезертирства", - передає дані розвідки пресс-служба Міноборони.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі розширили повітряну розвідку в українському тилу. Також російське командування окупаційних військ посилило діяльність з метою провокації загострення ситуації уздовж лінії зіткнення.

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