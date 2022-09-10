Оккупанты за день более 70 раз ударили по Сумской области: поврежден дом, возник пожар

Оккупанты сегодня, 10 сентября, более 70 раз "били" по громадам Сумской области. В результате повреждено несколько жилых домов и автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Николаевской громаде артобстрел был зафиксирован утром, всего было три прилета. В Краснопольской громаде в 11 утра враг совершил минометный обстрел – четыре прилета. В полдень россияне били из артиллерии, а в 15 часов в результате обстрела из минометов занялось поле площадью около двух гектаров.

В Середино-Будской громаде после 14 часов начались обстрелы: два прилета миномета, более 15 прилетов автоматического гранатомета и 16 прилетов из САУ. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, электросеть и автомобиль.

По Великописаревской громаде обстрел велся после 14 часов. Враг пять раз ударил из ствольной артиллерии. По Эсманьской громаде около 15.20 со стороны РФ прилетело четыре мины.